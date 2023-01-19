Белгородские волейболисты победили «Енисей»

Это уже шестая кряду победа белгородского клуба в очных встречах (с учетом Кубка России). Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 18 января, в Красноярске состоялся матч 18-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Енисей» принимал «Белогорье». Хозяева в двух сетах худо-бедно сопротивлялись, но в итоге все равно проиграли с «сухим» счетом – 22:25,18:25, 24:26 и итоговые 0:3.

Это уже шестая кряду победа белгородского клуба в очных встречах (с учетом Кубка России). В последний раз «львы» уступали сибирякам 7 октября 2020 года (0:3).

После 17-ти туров наши волейболисты занимают шестое место с 32 очками. Лидируют питерский «Зенит» (53 балла), казанский «Зенит» (52) и московское «Динамо» (47). Теперь 22 января «Белогорье» в Туле сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга (14-е место, девять очков).