В результате обстрела белгородского хутора Балки со стороны Украины поврежден один дом

Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 января, во второй раз за сутки обстрелу подвергся хутор Балки Шебекинского округа.

- Пострадавших нет. Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении. Также повреждена линия электропередачи,- написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ранее обстрелянных поселке Ленинский, хуторе Панков и поселке Первомайский также отсутствует освещение. К восстановительным работам аварийные бригады электриков приступят в светлое время суток.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны обстреляли хутор Балки, поселок Ленинский, село Долгое и птицефабрику в районе хутора Церковный.