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НовостиЗдоровье19 января 2023 10:21

36 белгородцев победили ковид 18 января

Тем временем за минувшие сутки 29 человек заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше.

Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 909 пациентов, выздоровели – 162 290, умер – 2 331. Сейчас из 123 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 17 января в нашем регионе заболели 25 человек, а выздоровели – 32. А 16 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 24 к 21.