36 белгородцев победили ковид 18 января

Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 909 пациентов, выздоровели – 162 290, умер – 2 331. Сейчас из 123 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 17 января в нашем регионе заболели 25 человек, а выздоровели – 32. А 16 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 24 к 21.