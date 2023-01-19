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НовостиПолитика19 января 2023 9:45

Белгородское село Долгое атаковали ВСУ 19 января

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал.

Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 января, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет.

- Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается, - написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны обстреляли хутор Балки и поселок Ленинский.