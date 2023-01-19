Белгородский хутор Балки и поселок Ленинский обстреляли со стороны Украины 19 января

Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 января, сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет.

- Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

В результате прилёта в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения.