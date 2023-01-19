Белгородская область готова к весенним полевым работам

Сегодня, 19 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсетях отметил, что в регионе все готово для проведения весенних полевых работ. В распоряжении сельхозтоваропроизводителей более 50 тысяч тонн семян. Так в 2022 году было закуплено более тысячи единиц новой техники: тракторы, сеялки, комбайны. В полном объеме - запасы горюче-смазочных материалов, а также другого вида оборудования.

- От нашей с вами работы зависит продовольственная безопасность нашей страны. Я уверен, что все будет хорошо, все работы выполнены в полном объеме, а значит, будет хороший урожай, - подытожил Вячеслав Владимирович.