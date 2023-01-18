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НовостиОбщество18 января 2023 15:06

Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января

Об этом рассказал мэр Валентин Демидов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Новогодняя иллюминация в Белгороде останется до конца января.

Новогодняя иллюминация в Белгороде останется до конца января.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде до конца января не будут снимать новогодние украшения и не станут разбирать елку. Деревянная горка на Соборной площади тоже пока останется. Об этом рассказал глава администрации областного центра Валентин Демидов.

- На прошлой неделе я спросил у вас, уважаемые горожане, – снимаем иллюминацию как обычно после Старого Нового года или оставляем на весь месяц. Большинство участников моего опроса в соцсетях за то, чтобы Соборная площадь была украшена подольше. Я, честно говоря, того же мнения. Да и настоящей снежной зимы – как в детстве – еще не было. Деревянную горку тоже оставляем», – рассказал Валентин Демидов.