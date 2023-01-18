Из Белгорода в Кисловодск пустят прямой поезд

Пассажирам доступны купе и плацкарт. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже со следующей недели белгородцы смогут отправиться из Белгорода в Кисловодск на прямом поезде. Рейсы запланированы на 23, 27 и 30 января. По маршруту движения поезда в Белгородской области предусмотрена остановка на станции Прохоровка.

В обратном направлении – из Кисловодска в Белгород планируются рейсы на 21, 25 и 28 января.

Кроме того, с началом летних перевозок в мае 2023 года прямые беспересадочные вагоны по маршруту Белгород – Кисловодск будут курсировать 4 раза в неделю. Узнать подробности или приобрести билеты можно в железнодорожных кассах.