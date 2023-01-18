В Белгородской области крещенских морозов не будет

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

По прогнозам белгородских синоптиков, в ночь на Крещение, 19 января на территории региона ожидается облачная погода и потепление. Днем и ночью возможны небольшие дожди. Местами будет туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 17 метров. Ночью температура воздуха от ноля до пяти градусов тепла, днем потеплеет до +7 градусов.

В областном центре ночью 1-3 градуса тепла, днем от 4 до 6 градусов со знаком плюс.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям и гостям региона соблюдать элементарные правила безопасности. В ночь на Крещение купаться следует только в оборудованных местах, где несут службу спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники. Перед омовением оцените свои возможности и состояние здоровья. При выходе из купели держитесь за поручни. После купания в проруби необходимо разогреть тело, растерев махровым полотенцем. Для укрепления иммунитета и исключения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.