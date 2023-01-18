В Белгороде появится остановочный павильон с Wi-Fi и зарядной станцией

На остановке будут продавать кондитерские изделия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде на остановке «Улица Конева» установят современный павильон. Проект будет выполнен в соответствии с новой концепцией остановочных комплексов на территории областного центра.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, к реализации проекта приступят уже в конце января. А завершат работы уже в феврале этого года.

В остановочном павильоне будет находиться точка по продаже кондитерских изделий. Кроме того, комплекс оснастят самым современным оборудованием: интерактивным информационным табло, зарядной станцией USB, Wi-Fi роутером, ночной LED подсветкой.