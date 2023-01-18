В регионах Черноземья Сбербанк выдал рекордный объем ипотеки в декабре

В декабре темпы выдачи ипотеки в регионах Черноземья ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года.

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Центрально-Черноземного Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 11 млрд рублей. Из них на покупку жилья в ипотеку с государственной поддержкой пришлось почти 5 млрд рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам декабря больше всего ипотечных кредитов среди регионов Черноземья взяли жители Воронежской области (на 4,18 млрд рублей), Белгородской области (1,93 млрд) и Курской области (1,5 млрд).

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Каждая вторая ипотека сегодня оформляется в Сбере. Почти половина сделок оформлялась по программам господдержки. Мы уверены, что продление льготных условий продолжит оказывать позитивное воздействие на рынок и позволит нашим клиентам выбирать наиболее оптимальные для них решения».