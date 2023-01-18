В Белгородской области пока нет подтвержденных фактов заболевания нового штамма COVID-19 «кракен»

Ежедневно белгородские врачи выявляют порядка 20 вновь заболевших Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время брифинга 17 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что ситуация заболеваемостью короноварусом в регионе остается стабильной. Ежедневно врачи выявляют порядка 20 вновь заболевших, что является низким показателем.

Также глава регионального Минздрава отметил, что коечный фонд ковид-госпиталей по-прежнему рассчитан на лечение 210 пациентов одновременно. Заболевших госпитализируют в городскую больницу №2 Белгорода, Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского, областную инфекционную и детскую областную больницы. В Белгородской области пока нет подтвержденных исследованиями фактов заболевания очередным штаммом COVID-19 «кракен».