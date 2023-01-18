Губернатор прокомментировал слухи о переброске украинских танков к белгородской границе

Вячеслав Гладков назвал информацию о переброске танков фейком.

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратились белгородца с просьбой прокомментировать информацию, появившуюся в сети – о том, что Украина перебрасывает к Белгородской области танки, а школьников по телефону просят включать газовые конфорки.

Вячеслав Гладков назвал это фейками и информационными атаками.

- Это очередные информационные атаки со стороны украинцев. За 11 месяцев мы с вами слышали достаточно много таких фейков. Я думаю, что впереди их будет не меньше. Нужно быть готовыми. Понимаем, что пытаются враги нас запугать, внести панику, но у них это не получится. Конечно, эта информация не является правдой, - ответил глава Белгородской области.