В Белгородской области металлическая конструкция с грузовика упала на легковушку

На «Ладу Калину» упал груз с проезжавшего мимо «КамАЗа». фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось 17 января в третьем часу дня на автодороге в районе города Валуйки. По предварительным данным, на «КамАЗе» под управлением 49-летнего водителя был ненадежно закреплен груз. В результате во время движения металлическая конструкция свалилась на проезжавшую навстречу «Ладу Калину».

Судя по кадрам с места происшествия, после случившего легковушка съехала в кювет. Машину в итоге сильно помяло. Управлявший ею 31-летний мужчина получил серьезные травмы. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что автомобилисту потребовалась госпитализация.