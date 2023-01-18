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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:52

В Белгородской области металлическая конструкция с грузовика упала на легковушку

Водителя «Лады» госпитализировали
Анастасия Лемешко
На «Ладу Калину» упал груз с проезжавшего мимо «КамАЗа». фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

На «Ладу Калину» упал груз с проезжавшего мимо «КамАЗа». фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Происшествие случилось 17 января в третьем часу дня на автодороге в районе города Валуйки. По предварительным данным, на «КамАЗе» под управлением 49-летнего водителя был ненадежно закреплен груз. В результате во время движения металлическая конструкция свалилась на проезжавшую навстречу «Ладу Калину».

Судя по кадрам с места происшествия, после случившего легковушка съехала в кювет. Машину в итоге сильно помяло. Управлявший ею 31-летний мужчина получил серьезные травмы. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что автомобилисту потребовалась госпитализация.