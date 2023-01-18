Выпускники приграничных районов Белгородчины 18 января напишут итоговое сочинение

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков напомнил о переносе написания итогового сочинения (изложения) для выпускников, проживающих в приграничных территориях Белгородской области. Остальные школьники написали работы раньше.

Ученики 11-х классов напишут итоговое сочинение сегодня, 18. Их обещали вывезти в безопасное место. За выпускниками сохраняется право на две попытки пересдачи. По словам главы региона, обстановка вдоль границы остается достаточно напряженной.

Перенос даты написания итоговой работы коснулся учеников девяти приграничных районов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа. В школах этих муниципалитетов дистанционное обучение ранее продлили до 24 марта.

- Все взрослые переживают: и учителя, и родители. Но я уверен: наши дети справятся с этой задачей. Главное, чтобы все были живы и здоровы, — отметил Вячеслав Гладков.