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НовостиЗдоровье18 января 2023 6:02

В Белгородской области зафиксирован небольшой рост заболеваемости ОРВИ

После новогодних каникул количество пациентов в больницах выросло на 10%
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Большинство заболевших ОРВИ - дети.

Большинство заболевших ОРВИ - дети.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга сообщил, что по итогам первой недели после праздников есть небольшой рост заболеваемости ОРВИ – число обращений за медпомощью выросло на 10%. В большинстве случаев это дети. А вот число подхвативших вирус среди медработников региональных медучреждений снизилось. Также в ряде муниципалитетов, где в конце 2022 года фиксировался существенный рост заболеваемости, ситуация стабилизировалась после перевода школьников на дистант.

Однако окончательный вывод об уровне заболеваемости в области можно будет сделать только по итогам второй рабочей январской недели.

- Определение эпидпорога проводится по итогам заболеваемости в течение двух недель. В праздничные дни всегда есть такое понятие «отложенное обращение» за медицинской помощью. Также нужно учитывать, что в праздничные дни поликлиники работали не в полном объеме - вели прием только дежурные врачи. Будет ли рост заболеваемости, покажет эта неделя, – отметил Андрей Иконников.