18 января в Белгородской области потеплеет до +6 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днём небольшой дождь. Местами туман, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла. В Белгороде ночью около ноля градусов, днем от +3 до +5 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Прежде всего, специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами, быть осторожными при эксплуатации газового оборудования, не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять следить за ней детям.

Во время непогоды водителям необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными во время осадков и тумана, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта. Управляя автомобилем в гололёд, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам необходимо быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить через дорогу. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.