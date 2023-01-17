Белгородцы похитили из уличного холодильника 72 бутылки напитков

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что из уличного холодильника, установленного возле кафе быстрого питания в поселке Дубовое, пропали прохладительные напитки. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 21-летний местный житель и его ранее судимый 18-летний приятель.

По предварительным данным, у старшего из них произошел конфликт с предпринимателем, так как тот отказался бесплатно угощать злоумышленника. Затаив обиду, подозреваемый подговорил друга отомстить владельцу торговой точки. Приехав к кафе и припарковав неподалеку машину, 21-летний местный житель оставил друга наблюдать за обстановкой, а сам отправился к торговой точке с двумя сумками и рюкзаком. Взломав холодильник, злоумышленник похитил товар. Чтобы перенести к автомобилю 72 бутылки прохладительных напитков, ему пришлось возвращаться на место кражи еще четыре раза. Погрузив похищенное, злоумышленники скрылись. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.