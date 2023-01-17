Власти Белгородской области опубликовали карту дорожной аварийности

Новый ресурс позволит отслеживать динамику происшествий на дорогах и принимать своевременные меры для их предотвращения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году на территории области произошло 1044 дорожно-транспортных происшествия, в которых 155 человек погибли и 1341 получил ранения разной степени тяжести. Места совершения аварий нанесены на интерактивную карту.

Зелёным цветом отмечены ДТП без летального исхода, но с пострадавшими. Синий цвет означает, что в дорожной аварии погиб один человек, желтый говорит о двух погибших, оранжевый – о трёх, розовый – о четырёх. Бордовым обозначено место ДТП, в котором погибли девять человек.

Новый ресурс позволит отслеживать динамику происшествий на дорогах и принимать своевременные меры для их предотвращения.