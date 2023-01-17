21 белгородец заболел коронавирусом 16 января

Сейчас из 134 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – 24.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 855 пациентов, выздоровели – 162 222, умер – 2 331. Сейчас из 134 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается третий день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 15 января в нашем регионе заболели 18 человек, а выздоровели – 17. А 14 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 18 к 19.