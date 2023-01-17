В Белгородской области в канализационном люке нашли тело без вести пропавшего мужчины

13 января в 00:47 в ОМВД России по Волоконовскому району поступило сообщение о возгорании гаража на одной из улиц поселка.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В ходе следствия установлено, что 13 января в 00:47 в ОМВД России по Волоконовскому району поступило сообщение о возгорании гаража на одной из улиц поселка. Пожар был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС России.

Утром 14 января в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что её сын ушел из дома и не вернулся. В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в отношении 35-летнего мужчины могли быть совершены противоправные действия. При проверке информация подтвердилась.

- Тело пропавшего без вести пропавшего местного жителя признаками насильственной смерти было извлечено из канализационного люка, расположенного возле сгоревшего накануне гаража. Хозяин частного дома – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний мужчина - был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По итогам совместной работы следователями регионального следственного управления СК России и оперативными сотрудниками УМВД России по Белгородской области установлено, что преступление совершил хозяин дома. Подозреваемый задержан в соответствии с требованиями ст.91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.