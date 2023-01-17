В Белгородской области «Дэу Нексия» сбила 13-летнюю девочку

По предварительны данным, вчера, 16 января, в 18:00 в Старом Осколе на улице Наседкина в районе дома №23 «А» в микрорайоне Парковый 19-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», наехал на 13-летнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Потерпевшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетняя пострадала.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «УАЗа» пострадал 8-летний мальчик.