Белгородские аграрии собрали рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Минсельхоз Белгородской области подвёл итоги работы 2022 года. Согласно оценке, стоимость валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составит 364,8 млрд рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства к прошлому году достигнет 101,8%.

- Несмотря на непростую ситуацию в области и неблагоприятные погодные условия, которые складывались в течение года, нашим производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. - Уборка кукурузы в регионе затянулась из-за непогоды, но в ближайшие дни аграрии планируют завершить уборку этой культуры. В целом в 2022 году все показатели по всем направлениям нами были достигнуты.

По итогам 2022 года объём производства основных видов продукции составил:

- зерна (в весе после доработки) – 4 млн тонн (130,6% к 2021 году);

- сахарной свёклы – 2,9 млн тонн (126,2% к 2021 году);

- подсолнечника – 423,2 тыс. тонн (86,6% к 2021 году);

- сои – 540 тыс. тонн (104,4% к 2021 году);

- картофеля – 350 тыс. тонн (101,6% к 2021 году);

- овощей – 269,7 тыс. тонн (102,4% к 2021 году);

- скота и птицы на убой (в живом весе) – более 1,7 млн тонн (99,1% к 2021 году);

- молока – 717 тыс. тонн (102,7% к 2021 году);

- яиц – более 1,6 млрд штук (100,9% к 2021 году).

- Окончательные итоги мы будем подводить в конце 1 квартала, когда у нас будет официальная статистика, – уточнил министр.

В 2022 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по подразделу «Производство пищевых продуктов» составил 589,2 млрд рублей, индекс производства – 104,4%.

Объём производства пищевых продуктов в 2022 году:

- мяса и птицы, включая субпродукты – 1,3 млн тонн (100% к 2021 году);

- масла растительного – 622,0 тыс. тонн (103,3% к 2021 году);

- муки – 160 тыс. тонн (100% к 2021 году);

- сахара-песка из сахарной свеклы – 396 тыс. тонн (76,6% к 2021 году);

- плодоовощных консервов – 400 миллионов условных банок (92,5% к 2021 году).

В 2023 году белгородские аграрии планируют увеличивать производственные показатели. По оценке регионального минсельхоза, рисков для их снижения нет.