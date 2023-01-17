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НовостиОбщество17 января 2023 7:16

Белгородские аграрии собрали рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Из-за непростых погодных условий хуже всего показатели по урожаю подсолнечника
Алексей СЕРГУНИН

Минсельхоз Белгородской области подвёл итоги работы 2022 года. Согласно оценке, стоимость валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составит 364,8 млрд рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства к прошлому году достигнет 101,8%.

- Несмотря на непростую ситуацию в области и неблагоприятные погодные условия, которые складывались в течение года, нашим производителям удалось намолотить рекордные 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. - Уборка кукурузы в регионе затянулась из-за непогоды, но в ближайшие дни аграрии планируют завершить уборку этой культуры. В целом в 2022 году все показатели по всем направлениям нами были достигнуты.

По итогам 2022 года объём производства основных видов продукции составил:

- зерна (в весе после доработки) – 4 млн тонн (130,6% к 2021 году);

- сахарной свёклы – 2,9 млн тонн (126,2% к 2021 году);

- подсолнечника – 423,2 тыс. тонн (86,6% к 2021 году);

- сои – 540 тыс. тонн (104,4% к 2021 году);

- картофеля – 350 тыс. тонн (101,6% к 2021 году);

- овощей – 269,7 тыс. тонн (102,4% к 2021 году);

- скота и птицы на убой (в живом весе) – более 1,7 млн тонн (99,1% к 2021 году);

- молока – 717 тыс. тонн (102,7% к 2021 году);

- яиц – более 1,6 млрд штук (100,9% к 2021 году).

- Окончательные итоги мы будем подводить в конце 1 квартала, когда у нас будет официальная статистика, – уточнил министр.

В 2022 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по подразделу «Производство пищевых продуктов» составил 589,2 млрд рублей, индекс производства – 104,4%.

Объём производства пищевых продуктов в 2022 году:

- мяса и птицы, включая субпродукты – 1,3 млн тонн (100% к 2021 году);

- масла растительного – 622,0 тыс. тонн (103,3% к 2021 году);

- муки – 160 тыс. тонн (100% к 2021 году);

- сахара-песка из сахарной свеклы – 396 тыс. тонн (76,6% к 2021 году);

- плодоовощных консервов – 400 миллионов условных банок (92,5% к 2021 году).

В 2023 году белгородские аграрии планируют увеличивать производственные показатели. По оценке регионального минсельхоза, рисков для их снижения нет.