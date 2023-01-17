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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:41

Белгородские автоинспекторы нашли двух детей, которые ушли из дома

Братья испугались наказания от отца
Алексей СЕРГУНИН
Мальчики ломали ветви ели, на которых собирались спать.

Мальчики ломали ветви ели, на которых собирались спать.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ночью 13 января сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Белгорода услышали звук ломающихся веток. Полицейские решили проверить, что происходит, и увидели двух подростков. 11-ти и 12-летний мальчики ломали ветви ели, на которых собирались спать. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Выяснилось, что накануне мать ребят, узнав о проделках сыновей, пообещала рассказать о произошедшем их отцу. Опасаясь последствий, мальчики ушли из дома.

Старший инспектор ДПС Валерий Павликовский и инспектор ДПС Сергей Шамрай узнали от ребят, что те проживают в Белгородском районе. В дежурной части территориального отдела полиции подтвердили, что накануне от местного жителя поступило заявление о пропаже двух мальчиков. Родители пытались самостоятельно отыскать сыновей, но так как это не принесло результатов, обратились за помощью в ОМВД России по Белгородскому району.

Автоинспекторы напоили ребят чаем, накормили и доставили в районный отдел полиции, где дети уже были переданы родителям. Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с подростками и родителями. Информация о самовольном уходе детей направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.