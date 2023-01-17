Белгородские автоинспекторы нашли двух детей, которые ушли из дома

Мальчики ломали ветви ели, на которых собирались спать. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ночью 13 января сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Белгорода услышали звук ломающихся веток. Полицейские решили проверить, что происходит, и увидели двух подростков. 11-ти и 12-летний мальчики ломали ветви ели, на которых собирались спать. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Выяснилось, что накануне мать ребят, узнав о проделках сыновей, пообещала рассказать о произошедшем их отцу. Опасаясь последствий, мальчики ушли из дома.

Старший инспектор ДПС Валерий Павликовский и инспектор ДПС Сергей Шамрай узнали от ребят, что те проживают в Белгородском районе. В дежурной части территориального отдела полиции подтвердили, что накануне от местного жителя поступило заявление о пропаже двух мальчиков. Родители пытались самостоятельно отыскать сыновей, но так как это не принесло результатов, обратились за помощью в ОМВД России по Белгородскому району.

Автоинспекторы напоили ребят чаем, накормили и доставили в районный отдел полиции, где дети уже были переданы родителям. Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с подростками и родителями. Информация о самовольном уходе детей направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.