В Белгородской области сотрудники МЧС спасли пострадавшую в ДТП женщину

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением, из-за чего машина перевернулась. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

За неделю с 9 по 15 января на территории Белгородской области произошло 19 ДТП, в одном из случаев пострадавшую извлекали из автомобиля с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

13 января в 11:40 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Стригуны-Новоалександровка» Борисовского района. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 17. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате происшествия женщина оказалась зажата в кабине машины. Огнеборцы деблокировали пострадавшую женщину 1995 года рождения и передали её бригаде скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112» или «101» (со стационарных телефонов – 01). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.