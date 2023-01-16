В Белгородской области спасатели пришли на помощь провалившемуся под лед мужчине

Оба приятеля провалились под лед, один сумел выбраться из полыньи самостоятельно, а второму потребовалась помощь спасателей. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области ежедневно проводят рейды и патрулирования по водным объектам области. Об этом напоминает пресс-служба ведомства.

14 января в 13:25 поступило сообщение о происшествии на реке Оскол в Старом Осколе – под лед провалился мужчина в месте, запрещенном для ловли рыбы. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МКУ «УГОЧС Старооскольского городского округа». С помощью конца Александрова сотрудники МЧС спасли мужчину 1975 года рождения, которому на месте оказали медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что два рыбака вышли на промысел на небезопасную часть водоёма, где имелись промоины, а толщина льда не достигла нормы. Оба приятеля провалились под лёд, один сумел выбраться из полыньи самостоятельно, а второму потребовалась помощь спасателей, которых незамедлительно вызвал очевидец происшествия.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на льду водоемов:

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад);

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;

- при переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м);

- на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

В случае происшествия звоните по телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.