Сильный ветер и туман ожидаются в Белгородской области 17 января

По данным белгородских синоптиков, завтра, 17 января на территории облачно. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов. В Белгороде ночью от -2 до -4 градусов, днем около ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Перед выходом на улицу учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.