Белгородец украл в поликлинике около 52 тысяч рублей

11 января в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников охранного предприятия. Они сообщили, что в поликлинике на проходной задержали подозрительного мужчину, который разгуливал по коридорам. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Прибывшие не место сотрудники полиции в ходе досмотра обнаружили у мужчины два кошелька, в которых находилось в общей сложности около 52 тысячи рублей. Пояснить их происхождение он не смог.

Впоследствии полицейские установили, что 58-летний ранее неоднократно судимый мужчина без определённого места жительства пришел в поликлинику в поисках наживы. Проходя по коридору, он обратил внимание на незапертую дверь ординаторской. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил из сумок кошельки и деньги, а затем попытался скрыться.

В соответствии с п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и с незаконным проникновение в помещение) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.