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НовостиЗдоровье16 января 2023 11:51

17 белгородцев победили ковид 15 января

Тем временем за минувшие сутки 17 человек заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 139 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 139 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 18 человек заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 834 пациента, выздоровели – 162 198, умер – 2 331. Сейчас из 139 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

14 января в нашем регионе заболели 19 человек, а выздоровели – 18. А 13 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 17.