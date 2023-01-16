17 белгородцев победили ковид 15 января

Сейчас из 139 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 18 человек заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 834 пациента, выздоровели – 162 198, умер – 2 331. Сейчас из 139 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

14 января в нашем регионе заболели 19 человек, а выздоровели – 18. А 13 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 17.