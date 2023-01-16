За 14 – 15 января белгородские автоинспекторы отстранили от управления 49 нетрезвых водителей

От управления отстранены 49 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 13 ранее лишенных права управления. Двум водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 119 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 369 материалов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 83 водителя. Также было выявлено 59 автомобилей с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 21 водитель, допустивший выезд на встречную полосу.