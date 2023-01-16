В 2022-м году в Белгородской области полностью выполнили программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда

По словам Вячеслава Гладкова, в 2024-м году программа расселения из аварийного жилья будет продолжена. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 16 января, во время еженедельного совещания с правительством Белгородской области главе региона доложили об итогах реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году.

С 2019 по 2022 год из аварийного жилищного фонда переселили 2 420 человек, что составляет 148,5 % от плана. Расселено 42,84 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (146,6 % от плана).

При этом только в 2022 году завершено переселение 722 человек, расселено 12 584,46 кв. м. аварийного жилищного фонда. Путем выплаты выкупной стоимости переселены 178 человек, а путем предоставления другого жилого помещения переселены 544 человек.

- Мы понимаем, что завершение программы в 2022 году не означает, что в 2023 году аварийного жилья в регионе не будет, - обратился к своему заместителю Константину Полежаеву глава региона Вячеслав Гладков. - В 2023 году нам также необходимо решить вопросы формирования программы на 2024 год. Давайте готовится к решению на федеральном уровне в Министерстве строительства, готовьтесь к встрече с заместителем министра и руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ. Мы должны чётко понимать согласованные объёмы федеральных средств на последующие годы. В первой декаде февраля эти вопросы должны быть отработаны.