С 17 января в Белгородской агломерации на маршруте 111С заработает система check-in/check-out

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки этого маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Пригородный автобус 111С курсирует из Северного по пр. Б. Хмельницкого, ул. Щорса до микрорайона Улитка. С 17 января на маршруте заработает система check-in/check-out. Она предполагает два прикладывания карты к валидатору – при входе и на выходе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

При первой валидации на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки этого маршрута.

В настоящее время система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237 и 238.