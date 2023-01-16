В Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «УАЗа» пострадал 8-летний мальчик

По предварительным данным, 14 января, около 7:40 на 143 км автодороги «Белгород- «М-4 Дон» -Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск»» 62-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан», не выбрала безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «УАЗ», под управлением 33-летнего водителя и врезалась в него. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В результате ДТП водитель «Ниссана» и еe пассажиры - женщины в возрасте 63 и 42 лет, а также 8-летний мальчик получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Форд» насмерть сбил пешехода.