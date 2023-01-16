Белгородец разбил двери чужого подъезда из-за обиды на друга

Сотрудники белгородской полиции обнаружили в интернете видеозапись, на которой неизвестный ногами разбивает входную дверь в подъезд жилого многоквартирного дома на улице Виктора Лосева. Впоследствии мужчину утихомирил его приятель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 31-летний местный житель. Он пояснил полицейским, что в этом подъезде проживает его знакомый, который не отвечал на звонки.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленнику грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кстати, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной и административной ответственности.