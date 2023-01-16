Число пассажиров по железной дороге в Белгородской области за 2022 год выросло на 23%

Прирост среди отправленных поездами дальнего следования пассажиров составил 33%. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По итогам прошлого года прирост среди отправленных поездами дальнего следования пассажиров составил 33% (618 тысяч – в 2021 году, 819 тысяч – в 2022 году). Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Чтобы компенсировать отсутствие авиасообщения, компанией РЖД были назначены семь дополнительных поездов: № 29/30 «Белгород – Санкт-Петербург» (двухэтажный), № 147/148 «Белгород – Курск – Кисловодск», № 675/676 «Белгород – Симферополь», № 57/58 «Белгород – Елец – Москва», № 295/296 «Белгород – Москва», №319/329 «Старый Оскол – Санкт-Петербург» и №391/392 «Валуйки – Москва».

Пассажиропоток в пригородном сообщении вырос на 14% (661 тысяч – в 2021 году, 756 тысяч – в 2022 году). В прошлом году в рамках проекта «Соединяя Черноземье» начал курсировать поезд «Белгород – Старый Оскол – Воронеж», с мая он перевёз 10 тысяч пассажиров. Городскими поездами воспользовались 13,7 тысячи, экскурсионным поездом на Прохоровку – 8 тысяч человек.

В этом году ожидается дальнейшее увеличение пассажиропотока в пригородном железнодорожном сообщении. Этому будет способствовать продление городского поезда на Крейду в Белгороде, а также запуск экскурсионного ретро-поезда «Старый Оскол – Сараевка».