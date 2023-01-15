Больше 120 тысяч белгородцев оформили льготный проездной

Количество поездок по льготному проезду не ограничено. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сегодняшний день 121424 жителя региона оформили электронный единый социальный проездной билет. Для совершенствования системы обеспечения равной доступности услуг для отдельных категорий граждан в Белгородской области предусмотрена льгота на проезд по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам.

Количество поездок по льготному проезду не ограничено. Размер льготы составляет половину стоимости тарифа на проезд, округленную в меньшую сторону до значения кратного 10, в пределах лимита 200 рублей. Остаток неиспользованной суммы может быть потрачен в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря. Чтобы оформить льготную карту, нужно обратиться в МФЦ.