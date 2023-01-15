Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 9:32

Больше 120 тысяч белгородцев оформили льготный проездной

Ежемесячно на банковскую карту зачисляется 200 рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Количество поездок по льготному проезду не ограничено.

Количество поездок по льготному проезду не ограничено.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сегодняшний день 121424 жителя региона оформили электронный единый социальный проездной билет. Для совершенствования системы обеспечения равной доступности услуг для отдельных категорий граждан в Белгородской области предусмотрена льгота на проезд по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам.

Количество поездок по льготному проезду не ограничено. Размер льготы составляет половину стоимости тарифа на проезд, округленную в меньшую сторону до значения кратного 10, в пределах лимита 200 рублей. Остаток неиспользованной суммы может быть потрачен в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря. Чтобы оформить льготную карту, нужно обратиться в МФЦ.