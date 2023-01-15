Белгородец потратил с чужой банковской карты 12 тысяч рублей

Злоумышленник нашел утерянную банковскую карту Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что с её банковского счета списываются денежные средства суммами до 1000 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник нашел утерянную банковскую карту. С её помощью он успел расплатиться за покупки в нескольких магазинах областного центра и потратить 12 тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.