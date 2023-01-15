Белый сигнал светофора, который в Белгороде работает уже почти год, станет обязательным по всей России

Белый сигнал светофора ранее в тестовом режиме проверяли в нескольких регионах, в том числе в Белгороде. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новый знак указывает на то, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уступать пешим участникам дорожного движения на перекрёстках водители обязаны по правилам. Стрелка предназначена для дополнительного информирования автомобилистов, чтобы водители при повороте были внимательнее и не забыли пропустить движущихся по «зебре».

Белый сигнал светофора ранее в тестовом режиме проверяли в нескольких регионах, в том числе в Белгороде. По данным МВД, стрелки помогли снизить аварийность на участках, где они установлены.

В столице нашего региона установлено 282 секции с «белым пешеходом» на 68 светофорных объектах.