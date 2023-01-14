С февраля почти девять тысяч белгородских медработников начнут получать специальную социальную выплату

Новую выплату ввело Правительство с января 2023 года. Она положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории квалификации работника и вида медицинской организации. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам каждого месяца медицинские организации обязаны формировать электронный реестр сотрудников, имеющих право на получение поддержки, и передавать его Социальному фонду. В нём должны указываться сведения о работнике, размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. После передачи информации, средства медикам будут предоставлены автоматически в течение семи рабочих дней на их личный банковский счёт. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля.