В Белгородской области «Форд» насмерть сбил пешехода

В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 13 января, около 7:55 19-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по улице Коммунистической. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 104 он наехал на 53-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Дэу Нексия» и «Жигулей» пострадали четыре человека.