Вячеслав Гладков сообщил о пожаре в бывшем здании ДК Корочанского района

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Корочанском районе Белгородской области на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы произошел пожар. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

По предварительной информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Сейчас ликвидация пожара продолжается. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

- Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние, - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.