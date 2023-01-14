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НовостиПроисшествия14 января 2023 6:48

Вячеслав Гладков сообщил о пожаре в бывшем здании ДК Корочанского района

Жителей близлежащих домов временно вывезли в безопасное место
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Оперативные службы находятся на месте происшествия.

Оперативные службы находятся на месте происшествия.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Корочанском районе Белгородской области на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы произошел пожар. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

По предварительной информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Сейчас ликвидация пожара продолжается. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

- Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние, - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.