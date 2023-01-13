Белгородским солдатам раздадут 10 тысяч вареников

Завтра волонтеры должны сварить и раздать вареники солдатам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Самое традиционное белгородское блюдо на Старый Новый год - вареники. В этом не сомневается губернатор Вячеслав Гладков.

- Сегодня их привезли на наш солдатский привал. Завтра волонтеры должны сварить и раздать их до 10 тысяч: с вишней, с картошкой и творогом. При необходимости привезут еще столько, сколько потребуется, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, традиционный фестиваль вареников состоится в Белгороде 14 января.