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НовостиОбщество13 января 2023 13:11

Белгородским солдатам раздадут 10 тысяч вареников

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Завтра волонтеры должны сварить и раздать вареники солдатам.

Завтра волонтеры должны сварить и раздать вареники солдатам.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Самое традиционное белгородское блюдо на Старый Новый год - вареники. В этом не сомневается губернатор Вячеслав Гладков.

- Сегодня их привезли на наш солдатский привал. Завтра волонтеры должны сварить и раздать их до 10 тысяч: с вишней, с картошкой и творогом. При необходимости привезут еще столько, сколько потребуется, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, традиционный фестиваль вареников состоится в Белгороде 14 января.