В Белгороде энергетики провели первый в этом году День клиента

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго прошел первый в этом году День клиента. В ходе встречи и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Антон Герасимов ответил на вопросы потребителей, связанные с подключением к электросетям.

В ходе личного общения Антон Герасимов разъяснил процедуру технологического присоединения, подробно остановившись на правовых аспектах процедуры. Поступившие обращения он взял под личный контроль и дал соответствующие поручения профильным подразделениям Белгородэнерго.

Напомним, обсудить проблемные вопросы с руководителем филиала можно еженедельно. Для этого необходимо направить свой вопрос по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru, указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, после чего специалист свяжется с вами и уточнит порядок дальнейших действий или другой актуальный вопрос.

- Такие встречи очень эффективны, поскольку позволяют нам совместно с потребителями рассмотреть индивидуальные, иногда нестандартные, ситуации и найти варианты решения проблемных вопросов. Кроме того, это дополнительный источник обратной связи, который повысит клиентоориентированность. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное и качественное электроснабжение, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.