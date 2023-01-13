Жители Белгородской области могут подать заявление на единое детское пособие в электронном виде

Заявки уже начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней. На текущий момент заявления подали более одного миллиона россиян. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих выплат:

пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности; выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет; выплаты на детей от 3 до 7 лет; пособие на детей от 8 до 17 лет.

Для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был не больше регионального прожиточного минимума, имущество членов семьи не превышало установленный перечень, а взрослые члены семьи имели трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Размеры выплат, из которых складывается пособие, – 50%, 75%или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей - минимум для ребёнка, на беременных женщин - минимум для трудоспособного населения.