В Белгороде на фестивале вареников пройдут бесплатные экскурсии

Для посетителей запланированы бесплатные ознакомительные экскурсии по фестивальным площадкам. Также будут организованы бесплатные пешеходные обзорные экскурсии по историческому центру Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатной автобусной экскурсии по городу, во время которой гостей фестиваля познакомят с историей столицы региона. Начало экскурсий запланировано в 11:00, 13:00 (пешеходные), 15:00 и 17:00 (автобусные), старт от фестивальной информационной точки (Белгородский Арбат, рядом с деревянной перголой).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, традиционный фестиваль вареников состоится в Белгороде 14 января.