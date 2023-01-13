Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 7:01

В Белгороде на фестивале вареников пройдут бесплатные экскурсии

Они начнутся с 11:00 14 января
Алексей СЕРГУНИН

Для посетителей запланированы бесплатные ознакомительные экскурсии по фестивальным площадкам. Также будут организованы бесплатные пешеходные обзорные экскурсии по историческому центру Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатной автобусной экскурсии по городу, во время которой гостей фестиваля познакомят с историей столицы региона. Начало экскурсий запланировано в 11:00, 13:00 (пешеходные), 15:00 и 17:00 (автобусные), старт от фестивальной информационной точки (Белгородский Арбат, рядом с деревянной перголой).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, традиционный фестиваль вареников состоится в Белгороде 14 января.