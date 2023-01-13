Во время словесного конфликта белгородцу проломили череп палкой

Подозреваемому "светит" длительный тюремный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре в ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что в поселке Северный 38-летнему мужчине причинили телесные повреждения. Потерпевший поступил в больницу с переломом основания свода черепа. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник заметил на территории садоводческого товарищества забуксовавший автомобиль и вместе с другим прохожим помогал его выталкивать. В это время потерпевший вышел из дома и стал предъявлять претензии из-за того, что машины слишком часто ездят вблизи его участка и разносят грязь. Словесная перепалка переросла в потасовку между местным жителем и одним из мужчин, выталкивавших машину. Решив вступиться за товарища, подозреваемый схватил палку и нанес ею удар оппоненту по голове.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.