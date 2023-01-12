Мэрия Белгорода сообщила об изменения в ограничениях движения 14 января

Белгородцам следует заранее продумать пути объезда.

В схемах ограничения движения транспорта в центре Белгорода 14 января появились изменения. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Остановка и стоянка будет ограничена по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Соборной площади, от проспекта Славы до парка Победы (по обе стороны площади) и от площади до ул. Николая Чумичова по Гражданскому проспекту с 23:00 13 января до окончания мероприятия 14 января.

Уже с 8 утра 14 января на этих участках дороги движение будет полностью перекрыто до окончания мероприятия.

Напомним, ограничения связаны с проведением фестиваля вареников в Белгороде.

В администрации областного центра рекомендуют заранее планировать объезд: по Белгородскому проспекту, улице Николая Чумичова, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновская.