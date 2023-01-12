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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:25

Ревнивый белгородец порезал нового сожителя бывшей канцелярским ножом

Мужчина может на пару лет лишиться свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

О пострадавшем с непроникающими колото-резаными ранениями брюшной полости в полицию Белгорода сообщили медработники. Правоохранители установили, что 48-летний мужчина пострадал во время конфликта с бывшим мужем сожительницы. 67-летниго белгородца задержали по подозрению в совершении противоправных действий.

По предварительным данным, подозреваемый так и не смог смириться с разводом. В приступе ревности он поджидал около дома бывшую супругу и ее нового сожителя. Дождавшись пару, белгородец сначала вступил с потерпевшим в словесную перепалку, а после и вовсе стал размахивать канцелярским ножом. Нанеся несколько порезов новому сожителю возлюбленной, мужчина скрылся. Согласно заключению медиков, здоровью местного жителя причинен легкий вред.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.