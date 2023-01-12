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НовостиОбщество12 января 2023 10:49

Белгородец выплатил почти 3 миллиона налоговой задолженности после применения принудительных мер

Судебные приставы ограничили выезд белгородца за пределы РФ и арестовали его счета
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

У жителя областного центра образовалась задолженность по налоговым платежам в размере 2 млн 862 тысяч рублей. Однако погашать столь внушительную сумму он не спешил.

Судебный пристав-исполнитель применил к должнику меры принудительного взыскания, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 200 тысяч рублей и постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.Также было установлено, что на имя должника открыто 5 лицевых счетов в различных банках. Сотрудник службы вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях.

Только меры принудительного характера помогли белгородцу ускорить процесс выплаты долгов. Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, задолженность по налоговым платежам, а также исполнительский сбор погашены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.