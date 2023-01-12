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НовостиОбщество12 января 2023 9:21

Белгородская прокуратура вмешается в ситуацию с затопленным фекалиями поселком

Губернатор пояснил, что к «экологической катастрофе» привели незаконные решения должностных лиц БИКа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор поручил своим подчиненным обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

Губернатор поручил своим подчиненным обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

Фото: "КП" Архив

Во время прямого эфира белгородка рассказала губернатору, что из канализационных люков в Стрелецком Белгородского района текут сточные воды, которые затапливают поля и соседние дома. Женщина назвала происходящее «экологической катастрофой».

- Почему жители массива дышат этими отходами? Почему водоканал сам ничего не делает, пока не привлечешь Перцева и Гладкова? Летом была такая ситуация, обратились к губернатору, — быстро все исправили. Теперь в другом месте течет, - пожаловалась местная жительница.

Вячеслав Гладков согласился с белгородкой, пояснив, что БИК незаконно выдала технические условия на большое количество пользователей, в связи с чем очистные сооружения в селе не справляются с таким объемом отходов. Губернатор поручил своим подчиненным обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться, чьи неправомерные решения привели к таким «жутким вещам».

- Дал задание, чтобы подготовили материалы в прокуратуру на тех должностных лиц, даже если они сейчас не работают, чтобы разобрались, кто принимал решения, которые сейчас приводят к жутким вещам. Будем принимать меры, делать проектные работы, проводить экспертизу, выделить деньги и решать эту проблему, - заявил Гладков.